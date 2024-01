Israele | vicino l' accordo sugli ostaggi | ecco cosa prevede

I negoziatori guidati dagli americani si stanno avvicinando a un accordo in base al quale Israele sospenderebbe la guerra a Gaza per circa due mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi ancora d ...Ieri i familiari degli ostaggi si sono riuniti vicino alla residenza del primo ministro Benjamin ...guidano gli sforzi per il trasferimento di medicinali agli ostaggi, hanno portato in Israele il ...I negoziatori guidati dagli americani si stanno avvicinando a un accordo in base al quale Israele sospenderebbe la guerra a Gaza per circa due mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi ancora ...