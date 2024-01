Israele-Hamas | Nyt | accordo vicino per tregua e rilascio ostaggi

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) – Vicini a untraper unanella Striscia di Gaza. Sono infatti previste oggi, domenica 28 gennaio 2024, a Parigi trattative per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e ildegliisraeliani ancora tenuti sequestrati da, ha reso noto il New York Times.

2.35 I negoziatori guidati dagli americani si stanno avvicinando a un accordo in base al quale Israele sospenderebbe la guerra a Gaza per circa 2 ... (servizitelevideo.rai)

E che invece avrebbe impiegato (e pagato) complici di Hamas sospettati d’aver partecipato al pogrom in Israele. «Potremmo non avere i fondi per gli stipendi del personale alla fine dell’anno...», ...Secondo il ministro degli Esteri Israel Katz, Israele cercherà di impedire all’Unrwa di operare nella Striscia dopo la guerra, alla luce delle accuse di coinvolgimento nell’attacco di Hamas del 7 ...Come riporta il New York Times, i negoziatori guidati dagli Stati Uniti sarebbero vicini a raggiungere un accordo con Israele: stop di circa due mesi all’offensva militare in cambio del rilascio di ...