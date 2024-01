Israele contro Unrwa | “Via da Gaza dopo guerra” Italia tra Stati che hanno sospeso fondi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 28 gennaio 2024) Pubblicato il 28 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – C'è anche l'tra i Paesi chebloccato iall'. Ad anunciarlo in un post su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Il Governono hafinanziamentil’atroce attacco di Hamasdel 7 ottobre. Paesi Alleatirecentemente preso stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di", ha scritto. La tempesta che si è abbattuta sull', agenzia Onu per i profughi palestinesi – che ha licenziato 12 suoi dipendenti nella Striscia per un sospetto coinvolgimento nel massacro del 7 ottobre – si sta allargando ...