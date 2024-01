Israele contro Unrwa | “Via da Gaza dopo guerra” Italia tra Stati che hanno sospeso fondi

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) – C’è anche l’tra i Paesi chebloccato iall’. Ad anunciarlo in un post su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Il Governono hafinanziamentil?atroce attacco di Hamasdel 7 ottobre. Paesi Alleatirecentemente preso stessa decisione. Siamo impegnati nell?assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di”, ha scritto. La tempesta che si è abbattuta sull’, agenzia Onu per i profughi palestinesi – che ha licenziato 12 suoi dipendenti nella Striscia per un sospetto coinvolgimento nel massacro del 7 ottobre – si sta allargando sempre di più....

Il silenzio dell’abisso in cui risiedono la memoria della Shoah e la responsabilità occidentale per il genocidio è oggi accresciuto dal silenzio dell’Occidente di fronte al massacro in corso a Gaza… L ...Il capo dell'Agenzia Onuì: "Scioccante bloccare i fondi, Paesi ci ripensino". Hamas: "Onu non ceda a minacce e ricatti Israele". Olp: "Da stop fondi a Unrwa rischi politici e umanitari" ...Stati Uniti, Canada, Australia, Italia, Regno Unito, Olanda e Finlandia hanno sospeso il trasferimento di fondi all’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi dopo le accuse di I ...