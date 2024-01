Israele | 007 | “Hamas ha le nostre armi Costruisce i missili con le bombe inesplose sganciate su Gaza”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gennaio 2024 -dove ha trovato lee le attrezzature per sferrare l'attacco del 7 ottobre in? Se lo chiedono gli esperti di Tel Aviv e la stessa Intelligence che non è riuscita a prevedere il massacro. La risposta ha lasciato autorità e 007 di stucco: lo stesso esercito israeliano involontariamente è tra i fornitori died esplosivi dei miliziani palestinesi. Per anni si è parlato di rifornimenti sotterranei frutto di un contrabbando che riusciva a bypassare il blocco militare israeliano della Striscia di. Ma ora i servizi e quanto si è scoperto sul campo con le azioni di terra acheè in grado di costruirsi ie leanticarro sfruttandoe munizioni ...