Inzaghi | «Non guardiamo la classifica! Vi spiego i cambi di oggi»

(Di domenica 28 gennaio 2024)prima di Fiorentina-Inter in programma questa sera alle 20:45, in un’intervista su DAZN ha parlato deididopo gli impegni in Supercoppa Italiana. Il mister inoltre non guarda la classifica. GUARDARE A NOI STESSI – Mister Simoneha parlato così prima di Fiorentina-Inter: «Sereni dopo il pareggio della Juventus? No, noi dobbiamo guardare a noi stessi e non pensare alla classifica e recuperi.partita dopo partita e stasera affrontiamo una squadra difficile. La sua classifica e il percorso generale testimoniano la forza della Fiorentina. Asllani sta facendo un ottimo percorso. Davanti a sé ha un grandissimo giocatore ma tutte le volte che è stato chiamato in causa ha sempre fatto la sua parte e credo lo farà anche stasera. Carlos Augusto ha giocato tanto e sta facendo ...