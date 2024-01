Investito da auto pirata all’uscita dal lavoro | 38enne finisce in ospedale

(Di domenica 28 gennaio 2024) Arezzo, 28 gennaio 2024 –da un'il cui conducente non si è fermato, unstraniero è stato trasportato in. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era appena uscito dalin un negozio di Arezzo, erano le 18 circa e stava camminando a piedi lungo la regionale 73 quando unveicolo lo ha violentemente urtato senza poi prestare soccorso. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. Il ferito è stato portato al pronto soccorso con un'ambulanza della Croce Bianca. Il mezzo avrebbe riportato dei danni, lasciando sull'asfalto frammenti dello specchietto che potrebbero essere utili per l'individuazione del veicolo. Indagini in corso.

Il veicolo non si era fermato all'alt degli agenti inseguimento in via Cristoforo Colombo a Roma . Nella serata di ieri una volante della polizia ha ... (sbircialanotizia)

Poco meno di 8 miliardi di utili in un trimestre a prima vista non sono un pessimo risultato, ma nel caso di Tesla la cifra è delude nte. Anche ... (ilfattoquotidiano)

Cordoglio e commozione a Casalnuovo, in provincia di Napoli, per la morte di Emanuele Esposito, giovane papà di 26 anni , morto in un incidente ... (thesocialpost)

Secondo una prima ricostruzione l’auto guidata dal giovane, per cause ancora da accertare, ha impattato contro il guardrail e si è ribaltata. Il ragazzo è riuscito ad uscire dall’abitacolo, ma sarebbe ...La sua auto s'è ribaltata in autostrada ma lui era riuscito a uscire dall'abitacolo. Proprio quando pensava di essersi messo in salvo, però, Emmanuel Esposito, 26enne di Casalnuovo, è stato investito ...Il caso riguarda quello di un incidente stradale avvenuto nell'agosto del 2021, quando il poliziotto in pensione, un riminese di 63 anni, era stato investito da un'auto all'uscita di un parcheggio.