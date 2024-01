Inps | oltre metà Assegni inclusione in Campania e Sicilia

(Di domenica 28 gennaio 2024)ladeglidipagati a fine gennaio (287.704 richieste accettate nel complesso sulle 446.256 domande lavorate) è stato destinato a famiglie residenti in, ovvero 154.666 pari al 53,76% sul totale. Emerge da una tabellasulla suddivisione regionale dell'indennità introdotta dal 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza per i nuclei in difficoltà con anziani, minori, disabili o situazione di bisogno accertata. Insono state erogate 83.355 carte Adi mentre insono state 71.311. La popolazione di queste due regioni rappresenta il 17,67% dell'Italia.

Chi può fare domanda per ricevere la pensione IO: come funziona, regole in vigore, procedura per fare domanda e chiarimenti ...