Infortunio Buongiorno | rischia tre mesi di stop | le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 gennaio 2024), il difensore andrà da uno specialista per capire se dovrà essere necessaria l’operazione Alessandroha subito unalla spalla, la classica lussazione, durante la partita contro il Cagliari. Un duro colpo per lui e per il Torino perché come prima diagnosi dovrà restare fuori almeno un mese, ma c’è fare una specifica. Nella giornata di lunedì il centrale granata andrà da uno specialista a farsi visitare per capire se dovrà essere necessaria l’operazione. Con questa ipotesi lodovrebbe essere di circa tre, quindi con la possibilità di un finale di stagione a rischio così come l’Europeo con l’Italia.