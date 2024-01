Informazione | Fnsi-Usigrai | violata privacy per donna che abbandona bambino | intervenga Odg

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Una, che porta una carrozzina, entra nella sala d'attesa di un ospedale; si siede per qualche istante e poi va via, lasciando lì la carrozzina dentro la quale c'è un. Queste immagini sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza nell'ospedale. Il video è stato trasmesso con la dicitura 'esclusiva' dal Tg1 e ripreso da altre testate Rai e siti di quotidiani nazionali. Le commissioni Pari opportunità die l'associazione Giulia Giornaliste evidenziano che non sono state rispettate né la tutela del, né ladella, la quale non è stata neanche oscurata, con rischi per la sicurezza di entrambi. Si è contravvenuto a quelle che sono le basi della deontologia professionale, in particolare ...