Incidente a Pesaro | scontro frontale sulla Montelabbatese | due gravi e una ragazza illesa

(Di domenica 28 gennaio 2024)28 gennaio 2024 – Una Mazda guidata da un uomo di nazionalità marocchina di 39 anni si è scontrata per cause in corso di accertamento con una Lancia Y guidata da unadi 25 anni. Nella carambola è rimasta coinvolta una terza vettura condotta da un 32enne di, rimasto gravemente ferito. L’è avvenuto la scorsa notte all’1.30, all’altezza del vecchio distributore di metano. Lo schianto, probabilmente a forte velocità, ha provocatoferite al 39enne marocchino e al 32enne pesarese mentre la conducente della Y è uscita praticamente. Sul posto. i vigili del fuoco e il 118 oltre alla polizia stradale di Urbino a cui spetta il compito di ricostruire le cause dello schianto e le responsabilità. ...