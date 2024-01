Incidente a Montevarchi | investita 79enne

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 14:49, in Piazza Mazzini a, i mezzi dell’emergenza urgenza dell’ASL TSE sono intervenuti prontamente dopo la segnalazione di un investimento. Sul luogo dell’sono giunte un’ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno e un’automobile attrezzata per le emergenze mediche del Valdarno. Contestualmente, le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e raccogliere informazioni sulla dinamica dell’accaduto. La vittima dell’è una donna di 79 anni, dopo un attento intervento da parte degli operatori sanitari, la donna è stata stabilizzata sul posto e trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso della Gruccia. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.

Nella serata di venerdì i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, a Montevarchi - frazione Levane, hanno tratto in arresto in flagranza un 18enne di San Giovanni Valdarno, con precedenti ...Gennaio difficile per i pendolari aretini, con ritardi sulla linea e un tragico incidente. Proteste e richieste di miglioramenti si sono levate dai social e dal Valdarno. Odissea per i viaggiatori, co ...Pareggio da non disprezzare per la Sangiovannese, che in casa ha impattata a reti bianche la gara contro la Pianese, in lotta per la vittoria del campionato. Gli azzurri, per nulla remissivi contro i ...