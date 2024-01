Incidente a Bagno a Ripoli | auto finisce fuori strada

(Di domenica 28 gennaio 2024) Firenze, 28 gennaio 2024 –le, alle prime luci dell’alba, a. Un’è finitain viale del Pian di. All’arrivo dei vigili del fuoco gli occupanti si trovavano giàdall’abitacolo, pertanto i soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura. In corso le indagini sulla dinamica dell’e sulle cause che hanno portato l’ad uscire

E' stato presentato oggi il Progetto di rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi, nel Comune di Bagno a Ripol i. Erano presenti il Sindaco Metropolitano Dario Nardella, il Sindaco di Bagno ...Una giornata storica per Mondeggi, con la consegna delle chiavi dei cantieri alle imprese che si sono aggiudicate i lavori. Un intervento di riqualificazione da oltre 57 milioni con fondi Pnrr e per q ...Torna come ogni giorno "La volta buona", il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 14.05. Moltissimi gli ospiti presenti in ...