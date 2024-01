Incendio al Trionfale | donna carbonizzata trovata nella propria camera da letto

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gennaio 2024 –in un appartamento in zonadove all’interno è stato trovato il cadavere carbonizzato di una. Intorno alle 10 di questa mattina, alcuni passanti in via Ildebrando Goiran, una traversa di via Teulada, hanno chiamato i carabinieri che lì hanno la caserma, segnalando del fumo che usciva da una finestra del palazzo di fronte. L’intervento dei vigili del fuoco Nel corso dell’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme all'interno dell'appartamento è stato trovato il cadavere carbonizzato dell'inquilina della casa inda. Secondo la prima ricostruzione, a causare l'sarebbe stato il cortocircuito di un bollitore elettrico. Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui

