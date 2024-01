Incendio a Scandicci | va a fuoco un furgone

(Di domenica 28 gennaio 2024)(Firenze), 28 gennaio 2024 -ieri sera adove, poco dopo le 21,30, unè andato a. Il rogo è divampato in via Pasquale Poccianti. L’al veicolo è stato originato dal materiale presente sul pianale scoperto. Per irraggiamento sono state coinvolte anche due autovetture che erano parcheggiate vicine al. I Vigili delhanno provveduto a domare le fiamme, sul posto è intervenuta anche l’autobotte inviata dal distaccamento di Firenze-Ovest.

SCANDICCI – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri nel comune di Scandicci, in Via Pasquale Poccianti, per un incendio di un furgone, originato dal materiale presente sul ...Scandicci (Firenze), 28 gennaio 2024 - Incendio ieri sera a Scandicci dove, poco dopo le 21,30, un furgone è andato a fuoco. Il rogo è divampato in via Pasquale Poccianti. L’incendio al veicolo è ...