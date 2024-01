Incastrati i predoni del centro Quattro arresti in pochi minuti Recuperati bancomat e vestiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024)in. Nel mirino sempre idel, perennemente in giro per le vie dello shopping a caccia di passanti e negozi da derubare. Ore 19 di martedì scorso, siamo in via Torino. Gli agenti dell’Antiborseggio della Squadra mobile, guidati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Michele Scarola, notano un uomo e una donna che confabulano tra loro, per poi entrare in un negozio di abbigliamento: prelevano alcuni capi e vanno alla cassa a pagare, ma la carta non funziona. Altro tentativo poco lontano, con medesimo risultato. A quel punto, i due, poi identificati per un ventiseienne cubano e per una ventunenne italiana, buttano la tessera in un cestino e si incamminano verso la fermata Duomo del metrò. I poliziotti recuperano il ...