In versione couture per Saint Laurent | eco-friendly da Zara e bicolore per Max&Co A ognuna il suo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 28 gennaio 2024) Modello aviatore con chiusura asimmetrica oppure minimalista con zip centrale, con vistosi revers o con colletto preppy. Il montone corto donna, vero o eco, nero o beige, rilancia la moda cocoon, in modalità agile. Abbinato ogni giorno ai basici all seasons del guardaroba, e sfoggiato di sera con inaspettati accostamenti hip hop chic. Giacca di montone: come abbinarla ispirandosi a cinque outfit chic X Montone corto donna, ...