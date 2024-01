In Veneto arriva il Family Doc | il medico di famiglia a pagamento

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il mondo della medicina sta mutando aspetto. Una rivoluzione che sta facendo storcere il naso a tantissimi, a dir poco. Ilapre le porte alDoc, che scuote di fatto le fondamenta della sanità italiana. Il settore volge lo sguardo aldi base privato, che rappresenta un tassello ulteriore nel quadro, per molti allarmante, che ha già visto abbattere il tabù dei professionisti privati nei reparti ospedalieri e nei Pronto Soccorso. All’interno di strutture private si offrirà dunque un servizio simile a quello delin convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Il vantaggio è dato da attese ridotte, complicazioni burocratiche ridotte all’osso e, in generale, un accesso facilitato al servizio. Il tutto a fronte di un. Non un servizio rimosso alla maggioranza della ...

Sul suo servizio il russo non concede alcuna possibilità per il 2-1. Nel quarto game arriva di nuovo il break per il russo per scappare sul 3-1 e poi senza problemi fare il 4-1 con un Sinner in ...In Veneto il fenomeno è più incisivo perché è una zona dove ...Il boom di domande è cominciato nel 2022 e non si è ancora arrestato, tanto che in un solo anno siamo arrivati a dodicimila ricorsi, ...Se vuoi restare aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti gratis alla newsletter del Corriere del Veneto. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui.