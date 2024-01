“In Russia raddoppiati gli attacchi contro i centri militari di arruolamento”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gennaio 2024 –dimilitare russi sempre più nel mirino. Dall'inizio della guerra in Ucraina, nel febbraio 2022, ci sono stati 220le strutture, e secondo Mediazona, da luglio 2023 si sono verificati 113 incidenti. I due dati indicano che negli ultimi sei mesi gliincendiari agli uffici didellasono: un aumento “molto probabilmente dovuto a un maggiore senso di insoddisfazione per la guerra tra la popolazione russa”. Ad affermarlo è il ministero della Difesa britannico nel suo briefing quotidiano di intelligence. Mosca però offre un’altra versione. Secondo Sergey Naryshkin, direttore dei servizi segreti esteri russi, i responsabili degli...

I due dati indicano che negli ultimi sei mesi gli attacchi incendiari agli uffici di arruolamento della Russia sono raddoppiati: un aumento “molto probabilmente dovuto a un maggiore senso di ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Nato: non vediamo minacce a nostri alleati. LIVE ...Una soluzione del conflitto in 24 ore: è questa la promessa fatta da Donald Trump che l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, in conferenza stampa, ha commentato con ironia: "Pensavo che i miracoli a ...