In nome della passione | Massimo Riva “pesca“ all’Amo altri due soci

(Di domenica 28 gennaio 2024) Qui si va in controtendenza. Laetà disportiva Amo, anno di nascita 1947, nel 2023 è infatti riuscita a reclutare due nuovi iscritti, Giovanni Brambilla e Giuseppe Usai. Il numero deiè così passato a 22. I numeri sono comunque “piccoli” e la crescita è contenuta. Ma i due nuovi tesseramenti rappresentano comunque un segnale positivo in un panoramaetario cittadino caratterizzato soprattutto da calo di tesserati e da cessazioni di attività. Nel 2023, per esempio, ha chiuso i battenti la Lenza d’Oro, fondata nel 1957. L’Amo prova ad andare nella direzione opposta e questo è anche merito del presidente, che ha ricevuto il testimone dal fratello Beppe, morto a 70 anni nel marzo del 2021. Un passaggio di consegne che comportava diversi rischi: Giuseppe ...

La scuderia di Maranello è al lavoro per costruire un’auto che potrà competere per il titolo. Ma quale sarà il suo nome ? Ogni nuova costruzione ... (sportnews.eu)

L’ambizioso club bianconero guidato dal presidente Antonio Guberti e del team manager Michele Gherardini che veleggia al secondo posto del girone B della Serie B Nazionale di basket con l’obiettivo di ...Il Calcit è composto da un gruppo volontari dei 5 comuni, ma ancor prima di amici, che spesso sacrificano i loro impegni personali, familiari, lavorativi, in nome della solidarietà verso le persone ...Secondo le varie informative della squadra mobile di Genova ...per il giuramento previsto per ottenere la cittadinanza italiana. Scoprendo che, a loro nome, non esisteva alcuna pratica aperta.