In giro ubriaco invece che in casa Arrestato

(Di domenica 28 gennaio 2024) PERUGIA – Non era rientrato nell’abitazione dove, come era nei suoi obblighi fissata dalla legge, avrebbe dovuto trascorrere la notte. I carabinieri lo hanno rintracciato inal di fuori dell’orario consentito e pure in evidente condizione di ubriachezza. Per questo, per un uomo di origine marocchina è scattato l’arresto. L’uomo si trovava a Perugia su disposizione del Tribunale di Brescia che gli aveva concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione, dopo la condanna subita per reati contro la persona commessi tra il 2019 e il 2020. Di fronte alla evidente violazione dei limiti imposti dalla misura alternativa, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca del privilegio di cui stava godendo, decidendo per lui la detenzione in carcere, risultando inadeguato, come misura, l’affidamento in prova. Sospeso il ...