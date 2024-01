IMU anche sulla prima casa | mazzata imprevista per gli italiani non in regola

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 28 gennaio 2024) IMU: una sorpresa amara per chi trascura i dettagli fiscali. Tutto quello che occorre sapere. Scoprire i segreti per ottenere agevolazioni fiscali nell’acquisto della vostraè come aprire un cofanetto pieno di tesori. Ma attenzione, questo “tesoro” è legato alla residenza che dovete dichiarare entro 18 mesi dall’acquisto. La domanda che tutti vi ponete è: come dimostrare di vivere veramente nellache avete appena acquistato? Agevolazioniin pericolo: come evitare ladell’IMU – Cityrumors.itMoltistanno cambiando la loro residenza per ottenere vantaggi fiscali. Tuttavia, c’è una mappa precisa da seguire. La residenza anagrafica è il ...