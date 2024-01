IMSA | Porsche e Penske svettano nella 24h di Daytona Ferrari regina in GT

(Di domenica 28 gennaio 2024)Motorsport ha vinto con Dane Cameron/Felipe Nasr/Josef Newgarden/Matt Campbell l’edizione 2024 della 24h di, prima sfida dell’WeatherTech SportsCar Championship. La principale categoria americana riservata alle GT ed ai prototipi premia il marchio tedesco che nel finale ha dovuto vedersela contro Pipo Derani/Jack Aitken/Tom Blomqvist (Whelen Engineering Cadillac Racing #31). 19a gioia assoluta perstorica sfida statunitense, ritorno didavanti a tutti dopo un lunghissimo digiuno che durava dal 1969. La battaglia non è mancata, Cadillac ehanno lottato per dodici intense ore. La notte ci ha regalato il primo duello tra l’auto #31 e la 963 #7, una fase che è poi continuata fino alla bandiera a ...

