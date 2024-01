Impresa sportiva di Sinner | il trionfo agli Australian Open fa la storia del tennis

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il predestinato è definitivamente 'sbocciato' andando oltre il sogno dopo una maratona iniziata in salita, fatta di sofferenza, speranza ed emozione trasformata poi in gioia profonda e silenziosa.Jannikha raggiunto la vetta, probabilmente la prima di una lunga serie, passando dallo sprofondo di due set a zero all'estasi della prima vittoria Slam al quinto, dopo una rimonta che soltanto i campioni sono in grado di modellare. In una finale spettacolare, per intensità emotiva e qualità dei colpi, l'altoatesino prima subisce la perfezione di Daniil Medvedev, complice anche una certa emozione e tensione dell'azzurro alla sua 'prima volta', e poi risale la corrente con la dote che più lo caratterizza, ovvero la calma e la pazienza aspettando che la tempesta, esterna ed interna, finisca. Alla ...