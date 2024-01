Impresa memorabile | Orgoglio tricolore Sinner manda in estasi Meloni e Salvini

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un leggendario Jannikvince gli Australian open di tennis e conquista anche Giorgia. Il classe 2001 ha battuto al quinto set il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone, in rimonta al quinto set dopo una battaglia fisica e nervosa durata 3 ore e 44 minuti con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3.entra così nella storia conquistando il suo primo Slam dopo quasi 48 anni da Adriano Panatta nel singolare maschile. «Jannikscrive oggi una nuova pagina di storia che ci rendesi. Per la prima volta, l'Italia conquista lo slam australiano. Un'degna di un vero campione», il messaggio su Facebook del presidente del Consiglio, che sui social ha celebrato la storica vittoria agli Australian Open. ...

Anche la politica celebra il Trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open. “Scrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la ... (sportface)

Un leggendario Jannik Sinner vince gli Australian Open di tennis, battendo al quinto set il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone, in rimonta al quinto set dopo una ...Roma, 28 gen. (askanews) – “Jannik Sinner scrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta, l’Italia conquista lo slam australiano. Un’impresa memorabile degna di un ...Per la prima volta, l’Italia conquista lo slam australiano. Un’impresa memorabile degna di un vero campione», il messaggio su Facebook del presidente del Consiglio, che sui social ha celebrato la ...