Immobiliare | nel 2013 il 70% degli “high spender” ha comprato case di lusso Cresce l’appeal di Napoli

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il mercatoimmobili di pregio gode di buona salute, nonostante le turbolenze del contesto macroeconomiche, con una prevalenza di domanda in acquisto (mediamente il 70%) a fronte del 30% di richieste di soluzioni in affitto. Inoltre, sale al 70% la percentuale” che acquista residenziale diin Italia. E’ quanto emerge dal report dell’Ufficio Studi Gabetti su dati Santandrea Luxury Houses&Top Properties, secondo cui l’acquisto è soprattutto legato all’utilizzo esclusivo, come prima o seconda casa. Stannondo anche le acquisizioni per investimento con un utilizzo alternato dell’immobile: a uso esclusivo della proprietà in certi periodi dell’anno e affittato nei restanti periodi. “Per l’acquisto di questa tipologia di immobili non viene fatto ...