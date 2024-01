Ilary Blasi su Cristiano Iovino | “Mi fece rivelazioni passate su Francesco Totti”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 28 gennaio 2024), ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha fatto promozione al suo libro che uscirà nei prossimi giorni. “Si intitola ‘che stupida’ perché non me ne ero resa conto, quando ho scoperto tutto mi sono proprio detta ‘che stupida’. Scriverlo è stata un’esperienza catartica, una seduta in psicoterapia. Ora provo nostalgia, malinconia, tristezza, ma anche gratitudine perché alla fine della fiera è stato un bel matrimonio, sono stati più i momenti belli che i momenti brutti. Se rifarei tutto? Sì. Ho sicuramente sbagliato qualcosa, ma non ho rimpianti. Oggi provo delusione, ma non rabbia. Guardo avanti, non mi va più di guardare indietro. Ormai quella vita lì è finita, è come se fosse nata una nuova”. La conduttrice ha poi aggiunto di credere ancora nell’amore e nel matrimonio. “Ho passato dei mesi brancolando nel buio, non ...