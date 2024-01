Ilary Blasi | “Non ho più rapporti con Totti | non dico no a nuove nozze”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di domenica 28 gennaio 2024) Chiudere un matrimonio lunghissimo non è mai semplice, soprattutto se ci sono figli in comune ci si augura di poter restare in buoni, ma non sempre questo è possibile.e Francesco, oggi felici entrambi con altri partner, ne sono la dimostrazione. Da qualche tempo la conduttrice ha deciso di dare la sua versione su quanto accaduto, mettendo in evidenza quanto sia stato pesante scoprire della relazione con Noemi Bocchi che l’ex aveva quando loro erano ancora sposati. A breve ne sapremo ancora di più grazie al suo libro, dal titolo Che stupida, in uscita il 30 gennaio 2024, ma già adesso lei ha voluto sfogarsi con l’amica Silvia Toffanin, ospite di Verissimo, come ha fato molte altre volte. “Oggi non ho rabbia, la delusione rimane – ha detto – Guardo avanti. Ormai è il passato: un cerchio che si ...