Ilary Blasi “invita a cena” Totti | ma lui risponde così | la sua reazione è virale | cosa ha deciso di fare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 28 gennaio 2024): la sua. Fan della coppia senza parole. Eccosta succedendo Dopo la rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno e i successivi episodi al vetriolo, la bellissima conduttrice Mediaset sembra gettare un ramoscello d’ulivo all’ex amore della sua vita. Chefarà adesso l’ex Capitano della Roma? Continuano quindi le avvincenti avventure di una delle coppie d’oro del gossip di Roma.all’80° Film Festival di Venezia -Credits ANSA -Cityrumors.itLa separazione in Tribunale è difficoltosa e pare anche molto dolorosa per entrambi. E la favolosa soubrette madre di tre figli prende in mano la situazione e getta le basi per un nuovo inizio. ...