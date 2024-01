Ilary Blasi furiosa in diretta tv | “Iovino? Vi dico perché ha detto quelle cose…”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 gennaio 2024) Più serena. Bella. Molto meno tesa l’ultima volta:torna a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin e su social e giornali online le notizie si rincorrono. La conduttrice è tornata a raccontare la sua verità sulla separazione dall’ex marito Francesco Totti ma, soprattutto, a promuovere il suo primo libro “Che stupida”, in uscita il 31 gennaio. Leggi anche:, finalmente un’anticipazione sul libro “Che stupida”. “Ha sganciato una nuova bomba”Leggi anche:pronta a dire tutto su Totti: arriva il libro-verità, che ha un finale inattesoLeggi anche: Dalla parte di, contro il maschilismo del Pupone “E’ nata una nuova, Totti non lo riconosco più” «Oggi non ho rabbia ma la delusione rimane. Guardo avanti. Ormai è ...