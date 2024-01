Ilari Blasi | “Non ho rimpianti | ma è stato un bel matrimonio Iovino? Mi fa ridere | lui mi svelò il passato di Francesco”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gennaio 2024 - "Alla fine èun bel", ha ammesso Ilaryospite da Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 per parlare proprio del suo libro in uscita il 30 gennaio intitolato 'Che stupida. La mia verità' (Mondadori), dove ha affrontato con occhio critico le fasi del rapporto conTotti. In effetti la separazione con l'ex campione della Roma è ancora una ferita aperta, "non ètantissimo tempo. Ho sensazioni miste, malinconia, nostalgia, ma anche tenerezza perché alla fine della fiera èun bel, non ho nènè rimorsi".non ha addossato colpe aper la fine del loro, quando le storie finiscono, ha spiegato, ...