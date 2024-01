Il vescovo spiega il diktat | Ben venga la politica | ma sia per il bene comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024) Sei mesi. Manca ancora molto per le prossime elezioni comunali, che ad Ascoli vedranno contendersi la carica di primo cittadino il sindaco uscente Marco Fioravanti e l’avversario di centrosinistra Emidio Nardini. Il clima, però, è già infuocato e sta impazzando la campagna elettorale. Nelle ultime ore, a sorpresa, è sceso in pista anche ildella diocesi picena Gianpiero Palmieri, che ha preso una decisione netta: "Chi si candida in qualsiasi lista alle prossime elezioni comunali dovrà dimettersi dai ruoli di responsabilità svolti in diocesi, lasciando i rispettivi incarichi sia nel consiglio pastorale diocesano che nei consigli parrocchiali". Eccellenza, come mai questa presa di posizione? "In realtà è tutto scritto nello statuto. Mi sembra il minimo. Non vorrei, infatti, che le chiese e le parrocchie possano diventare luoghi di campagna elettorale. Però ...