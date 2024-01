Il trionfo di Sinner agli Australian Open in chiaro sul Nove

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jannik2024 (US WBD, credit Getty Images) La prima storica vittoria di un italianodi tennis insul. Alle 18 il canale trasmetterà un’ampia sintesi deldi Janniksul russo Daniil Medvedev per 3 set a 2. L’appuntamento andrà in onda fino all’inizio della nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Un’occasione, soprattutto per i non abbonati alla pay tv che non hanno potuto seguire la diretta del match, di rivivere le emozioni di Melbourne che hanno consacrato il tennista azzurro. Prima finale italiana, primo epilogo Slam per Jannik e primo titolo:succede a Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959, 1960), Adriano Panatta (1976), ...