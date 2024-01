Il testamento delle ombre La performance degli studenti per non dimenticare l’orrore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) "Quando guardiamo il cielo stellato, vediamo una luce che non proviene da corpi viventi, ma da corpi che sono morti milioni di anni fa. È la lucestelle morte che ci arriva, ci tocca e ci meraviglia". Inizia così il messaggio audio, liberamente ispirato “Alle piccole grandi“ di Mariangela Gualtieri che ha accompagnato l’emozionante“L’impronta dell’anima“, che ieri ha abitato il cortile del liceo Valentini per ricordare le vittime dell’Olocausto. Ben 72fra prima, terza e quarta A e terza L hanno proiettato le lorosul muro, realizzando altrettante sagome personali in legno. Ieri sono state disseminate in tutto il cortile della scuola creando una scenografia, ideata dal professor Makio Manzoni. Gli altrisono stati invitati a ...