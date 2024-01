Il tecnico torna in panchina dopo la squalifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) SAN GIOVANNI A distanza di cinque anni esatti, l’ultimo precedente risale infatti al 27 gennaio del 2019 e non sorrise agli azzurri, la Sangiovannesea Forte dei Marmi in una gara delicatissima per le zone basse di graduatoria. 14 sono i punti per i versiliesi allenati da Francesco Buglio che occupano la terzultima posizione, 19 quelli messi a referto da Baldesi e compagni reduci da un buon momento che ha prodotto, nelle ultime tre partite, una vittoria e due pareggi ma soprattutto un nuovo carico di importanti stimoli a fronte della ben nota rivoluzione attuata dalla società. Anche il Real Forte Querceta non se la passa affatto male; non perde da quattro partite, ha pareggiato in campi assolutamente non semplici come quelli di Seravezza e Trestina e confida di dar seguito alla pesante vittoria interna, di due settimane fa, contro il Cenaia, che ha riacceso le ...