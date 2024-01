Il ’super campione’ Daniele Alesini si ritira da L’Eredità – Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 28 gennaio 2024)- L'Eredità Ogni cosa ha una fine, compresa l’esperienza di. Nel corso dell’appuntamento con il game show di Rai1 trasmesso ieri, il super campione ha scelto infatti dirsi per motivi di lavoro e si è congedato da Marco Liorni e dai telespettatori. “Ai 100 secondi lo abbiamo visto tante volte il nostro, che oggi ha da dirci una cosa“ ha detto Liorni subito dopo il triello, dal quale l’oncologo di Foligno è uscito perdente, al contrario degli sfidanti Giulia e Cesareo., che da regolamento sarebbe potuto tornare a giocare nella puntata odierna, ha dunque preso la parola: “C’ho da dirvi che tutti i bei viaggi, ad un certo punto, devono arrivare ad una fine. Per me, oggi è questa; è il ...