Il russo contro natura e Jannik impressionante | resterà nella storia Adriano Panatta strepitoso su Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) "è un grande campione. Ora non so se raggiungerà mai i 24 titoli Slam di Djokovic ma ne vincerà tanti,del tennis. Ed è un grande prodotto di esportazione per il nostro Paese, è un bravo ragazzo, intelligente, modesto, sereno". Con queste parolecommenta il trionfo diagli Australian Open, 48 anni dopo la sua storica vittoria al Roland Garros. "Il- analizza, intervenendo a La telefonata di Fandango podcast con il suo antico compagno di Davis Paolo Bertolucci, "è andatola sua. Si è messo a giocare anticipando, non dando tempo, ha aggredito. Che quando deve giocare un po' ...