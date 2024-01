Il ritorno di fiamma poi la rottura | cosa succede a Manuel e Lulù

La caccia al difensore, per la Sampdoria , potrebbe condurre il club blucerchiato a Milan o e al Milan . La società genovese, come noto,... (calciomercato)

"Non eravamo una coppia aperta". Ilary Blasi è partita da questo punto per parlare ancora una volta della fine del suo matrimonio con Totti in vista ... (ilgiornale)

Il gossip corre velocissimo sui social. Da quel mondo fatto di foto, di video, dirette e via dicendo, tutti gli affamati di pettegolezzi trovavo tutto ciò di cui hanno bisogno. Come è successo, di ...Il corteo ha poi proseguito per le strade principali del paese, salendo sull’argine del Po di Venezia uno dei simboli iconici della comunità. La processione, arrivata al sagrato della chiesa, è ...Secondo Amedeo Venza, Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo erano davvero tornati insieme come i fan sui social sospettavano ...