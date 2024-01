Il ritorno dell’antisemitismo e il dovere di ricordare Sempre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Paola Severini Melograni Gentile Paola, questa è la settimana dedicata al ricordo dell’Olocausto.La televisione e i giornali si impegnano con proposte di libri e di spettacoli che possano raccontare quanto è accaduto e anche le scuole (lo so bene grazie alla mia nipotina,Elena) fanno molto in questo senso… con attenzione e competenza. Ma allora mi spiega perché c’è questo terribiledell’ antisemitismo? E non riguarda solo l’Italia purtroppo,penso alla Francia e alla Germania in primo luogo.La saluto con affetto e riconoscenza per il lavoro che svolge. Ernestina. Mia cara Ernestina, oggi termina una settimana speciale,e mai come ora diventa indispensabile lavorare per combattere questo mostro che come un serpente dalle mille teste rinasce ogni certo numero di anni. Un mostro che non è mai stato debellato. Le suggerisco di navigare su Radiorai gr parlamento ...