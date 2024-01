Il ragazzo della mia migliore amica è super possessivo | vorrei aiutarla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 28 gennaio 2024) Se è vero che ognuna ha il diritto di vivere la sua vita come vuole, è altrettanto sacrosanto che ha il dovere di non rovinarsela. Quindi ben vengano le amiche lucide e affettuose che decidono di aiutare colei che non si rende conto di stare camminando sul bordo di un baratro, con l’intento di acciuffarla prima che precipiti. L’emergenza è aiutare lei: come fare Non focalizziamoci tanto sulle cause che spingono un(o un uomo) a comportarsi in maniera soffocante epossessiva, per quanto possa essere importante per comprendere tutto il fenomeno. Le spiegazioni sono molteplici, ma l’emergenza a cui fare fronte è innanzitutto cercare di aiutare la ragazza vittima di queste attenzioni oppressive. 1) Smantellare il muro del pensiero tossico La prima cosa da affrontare, e forse la più difficile, è dissuadere l’dal pensiero ...