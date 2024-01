Il Pisaurum festeggia Vince in volata contro Ancona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024)7068 : Maiolatesi 4, Amati 4, Benevelli 13, Fabbri 6, Panichi ne, Guidi ne, Giunta 13, Vichi, Pipitone 12, Chiorri 16, Rossi 2. All. Surico.: Bora, Gallo 13, Filippetti, Piccionne 14, D’Agnano 8, Kumer, Tamboura 3, Barletta, Zanotto 9, Paoletti 20, Diop, Balducci 1. All. Petitto. Parziali: 18-24, 33-36, 55-57, 70-68. Usciti per 5 falli: nessuno. Pesaro Ilsi impone in. Al PalaMegabox la Baseartdi due puntiun’avversaria tosta. Una partita che i verdearancio hanno sempre rincorso per poi riacciuffare nei minuti finali gli ospiti. Al termine del sudato match coach Maurizio Surico commenta: "Che sofferenza, ma alla fine ci siamo imposti con cuore e carattere". ...