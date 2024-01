Il personaggio Bonaventura | aria di derby Contro l’Inter 5 gol e 5 assist

(Di domenica 28 gennaio 2024) È stato uno dei due trascinatori della Fiorentina nella prima parte di stagione (insieme a Gonzalez), poi una botta al piede presa a Roma, un periodo di assenza e qualche prestazione sottotono. Le aspettative susono sempre alte, perché il centrocampista viola abbina esperienza a classe, e proprio al Franchi (ma anche in trasferta) spesso ha fatto vedere grandi cose. Il suo futuro è in bilico, perché un eventuale rinnovo di contratto sembra ancora lontano, ma il presente racconta un Fiorentina-Inter in cui il numero 5 viola proverà ad aiutare la squadra a ottenere un risultato positivo.i nerazzurriha segnato 5 gol e realizzato 5(in 22 partite), numeri notevoli. SoloNapoli e Bologna Jack ha segnato di più (6 gol a entrambe ma 2in ...

