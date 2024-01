Il pensiero di Sinner dopo il trionfo in Australia | “Auguro a tutti di avere genitori come i miei” Da Bertolucci a Pennetta | la gioia degli ex

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) “didei, mi hanno sempre permesso di scegliere, non mi hanno mai messo sotto pressione anche quando praticavo altri.i bambini diquella libertà che ho avuto io. Non ho altro da dire. Ci vediamo il prossimo anno”. Sono le prime parole di Jannikilaglin Open. Non inedite, perché il campione azzurro ha spesso raccontato l’importanza del contributo della sua famiglia e del suo contesto sociale di San Candido, in Alto Adige, per imparare a non patire le pressioni.ha ringraziato lo staff con il quale “cerchiamo di migliorare giorno...