“Il patto del silenzio” | su RaiPlay il film sul bullismo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (askanews) – In esclusiva sudal 3 febbraio “Ildel”, pluripremiatodi indagine psicologica che segna il debutto nel lungometraggio di Laura Wandel, candidato agli Oscar dal Belgio. Al suo ingresso nella scuola elementare Nora, 7 anni, assiste agli atti didi cui è vittima suo fratello maggiore Abel, anche lui studente nello stesso istituto. All’inizio la bambina è scioccata e cerca di attirare l’attenzione degli insegnanti e del padre, ma Abel vuole tenere tutto segreto per non subire le ritorsioni dei suoi compagni aguzzini e le impone di rimanere in. Nora vivrà un terribile conflitto interiore, mentre suo fratello troverà come unica via d’uscita dall’isolamento, quella di adottare gli stessi comportamenti dei suoi ...