Il palmares di Jannik Sinner e tutti i tornei vinti | già una Coppa Davis e uno Slam in bacheca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Con la vittoria di oggi agli Australian Open contro il russo Daniil Medvedev,è diventato il giocatore italiano con più vittorie sul circuito maggiore in Era Open. Staccato definitivamente, con la quota 11, Adriano Panatta. C’è anche qualche cosa in più neldell’altoatesino, oltre aiATP in singolare in quanto tali. Si tratta, chiaramente, della, vinta nello scorso novembre in quel di Malaga contro l’Australia dopo un cammino non di poco conto per le tante vicissitudini occorse. Il tutto al netto, come sempre, del nuovo format. Le vittorie che hanno lanciatonel panorama internazionale sono quelle del 2019, quando ha rapidamente saltato sia il livello Challenger che quello ITF per approdare sul circuito ATP già nel ...