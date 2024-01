Il nuovo segretario dei Radicali Italiani è il ventenne Matteo Hallissey

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il XXII congresso disi è concluso a Roma con l’approvazione della mozione generale congressuale e l’elezione dei nuovi vertici del partito. Si tratta di, Patrizia De Grazia Presidente, Filippo Blengino Tesoriere. Il nucleo storico di, “vista l’impossibilità di arrivare a una convergenza politica all’interno del partito”, ha deciso di non presentare candidature e di non partecipare al voto per l’elezione dei nuovi vertici del partito. Così Lorenzo Strik Lievers, storico dirigente radicale, durante il suo intervento. “Raccogliamo un’eredità pesante con entusiasmo, un’eredità politica e storica di cui sentiamo tutto il peso – ha dichiarato– fatta di ...