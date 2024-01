Il Monza piega 1-0 il Sassuolo | crisi per i neroverdi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Ilvince 1-0 in casa contro ile ritrova i tre punti dopo le pesanti batoste subite contro Inter ed Empoli. All'U-Power Stadium a indirizzare la partita è il “Flaco” Colpani, in gol nel primo tempo. Un successo meritato per i brianzoli, decisamente più convincenti sul piano del gioco rispetto a uncapace di accendersi solo a intermittenza.Gli ospiti devono rinunciare a Berardi, operatosi in settimana e costretto a star lontano dai campi per almeno un mese: al suo posto Dionisi schiera Castillejo. Dopo un inizio di partita sotto ritmo e con diversi errori tecnici, col passare dei minuti entrambe le squadre crescono nella manovra, giocando la prima frazione a viso aperto. I padroni di casa dominano il possesso palla, ma non mancano le occasioni da gol anche per i ...