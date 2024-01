Il monito di Nencini | servizi a rischio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) "Siamo sull’orlo della paralisi, e non uso parole avventate. Siamo alla chiusura di alcuni". È il grido di allarme lanciato dal presidente della corte d’appello Alessandroall’inaugurazione dell’anno giudiziario stamani rispetto alle risorse che necessiterebbero per il buon funzionamento degli uffici. "Faremo di tutto per coprire con il volontariato ciò che le istituzioni non mettono a disposizione - ha anche detto- Ma si tratta di una resistenza che non so fino a che punto potrà andare avanti" Mancano all’appello 16 magistrati al tribunale di Firenze. L’organico dell’ufficio giudiziario del capoluogo toscano, "suddiviso in cinque sezioni civili, una sezione lavoro, tre penali, ufficio gip/gup, tribunale del riesame e una corte di assise, dovrebbe essere di 99 giudici". Invece "tale situazione di criticità ...