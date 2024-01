Il monito della premier | Mai dimenticare la Shoah Un crimine nazifascista E arriva la legge Salvini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il GiornoMemoria alza l’asticella e la competizione in area di governo. "È nostro dovere – rimarca laGiorgia Meloni – coltivare ogni giorno la memoria di ciò che è accaduto e accrescerne la consapevolezza nelle giovani generazioni affinché non cadano nell’oblio la malvagità del disegno criminalee la vergogna delle leggi razziali del 1938". Rivendica l’istituzione del Museoquale tributo alla "più antica comunità ebraica d’Europa". "La Città Eterna – continua la– non poteva non accogliere un’istituzione specificatamente dedicata alla storia", quando "l’umanità ha toccato il suo abisso". Il 27 gennaio più difficile di sempre, quelloduplice "angoscia per gli ...