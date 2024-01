Il mistero Marta Fascina | niente festa di Forza Italia | oggi salta anche il congresso a Monza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024)è tornata nell’ombra. La parlamentare die ultima compagna di Silvio Berlusconi non si vede in nessuno dei festeggiamenti che in questi giorni stanno celebrando i trent’anni di. Egli appuntamenti di vita interna del partito. I giornali, a dire il vero, hanno rilevato che in pochi hanno fatto caso alla sua assenza alle Fontane dell’Eur dove si sono riuniti nuovi e vecchi dirigenti, Gianni Letta compreso a portare il messaggio della famiglia. In pochi c’hanno fatto caso, forse, perché magari non fa più notizia. Sui social l’ultima traccia è del 31 dicembre quando ha ricordato Berlusconi con un post che rilanciava un vecchio video del leader di. In ...